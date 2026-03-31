اكتساح أهلاوي.. موسم كارثي على الزمالك بالألعاب الجماعية

يمر نادي الزمالك بموسم كارثي على مستوى الألعاب الجماعية حيث خسر 17 بطولة متنوعة بين الرجال والسيدات.

تأتى خسائر الزمالك وسط وجود حسين لبيب رئيس النادي كأحد النجوم السابقين لكرة اليد في النادي وهشام نصر رئيس اتحاد اليد السابق

وبدأ الزمالك الموسم بخسارة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري لكرة القدم بنتيجة هدفين دون رد كما ودع بطولة كأس عاصمة مصر بعد الخسارة أمام زد في دور المجموعات

وودع الزمالك بطولة كأس مصر من دور الـ 16 بعد الخسارة أمام فريق سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين مقابل هدف.

الزمالك في كرة اليد

واصل الزمالك النتائئج السلبية في كرة اليد بخسارة السوبر المصري لكرة اليد حينما ودع المنافسات بدور نصف النهائي بخسارة أمام سموحة 29-28

وانسحب الزمالك من بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد وخسر بطولة دوري المحترفين لكرة اليد



الزمالك في كرة السلة رجال

أقصى الزمالك مبكرا من منافسات بطولة الدوري المصري المرتبط لكرة السلة بعد الخسارة أمام سموحة

وتكرر الموقف مع الزمالك ولكن أمام الاتحاد السكندري في بطولة دوري السوبر لكرة السلة

الزمالك في الكرة الطائرة

الزمالك اعتذر عن المشاركة في البطولة العربية للكرة الطائرة رجال وسيدات

في حين خسر الزمالك كافة البطولات للرجال والسيدات لصالح الأهلي الذي حقق 7 بطولات من أصل 7 شاركوا فيهم