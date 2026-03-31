موعد مباراة الزمالك القادمة في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يستعد فريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة قوية أمام منافسه شباب بلوزداد الجزائري في الدور نصف النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقرر إقامة مباراة الذهاب بين الزمالك وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة الموافق 10 أبريل المقبل على ستاد نيلسون مانديلا بالجزائر.

ويُقام لقاء الإياب في السادسة مساء يوم الجمعة الموافق 17 أبريل على ستاد القاهرة الدولي.

كانت إدارة الكرة بنادي الزمالك خاطبت الاتحاد الأفريقي لطلب إقامة مباراة الإياب يوم 17 من الشهر المقبل، وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل "كاف".

الجدير بالذكر أن الزمالك تأهل لنصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد تخطي عقبة أوتوهو بطل الكونغو برازفيل في دور الثمانية للبطولة، بعد التعادل في لقاء الذهاب بهدف لكل فريق، والفوز في لقاء العودة بهدفين مقابل هدف.