الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية مباشر

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء
رشا عوني

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً جديداً، وسط الأحداث الراهنة في المنطقة، حيث ارتفع سعر الجرام من عيار 21 بواقع 120 جنيها دفعة واحدة مقارنة بأسعار االذهب أمس الأثنين.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 21 مارس2026..

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 8194 جنيهًا للجرام.

عيار 21 الآن بالمصنعية

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيمة 7170 جنيهًا وتتراوح المصنعية بين 100 حتى 150 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 6145 جنيهًا.

طريقة احتساب المصنعية

تتراوح قيمة المصنعية عادة بين 3% و7% من سعر الجرام، وتختلف حسب نوع المشغولات الذهبية. ويُعد عيار 18 الأعلى من حيث تكلفة التصنيع، بينما تقل المصنعية في عيار 24 المستخدم في السبائك.
 

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 57360 جنيها دون احتساب المصنعية، وهو من عيار 21 ، ويبلغ وزنه 8 جرام . 

تجدر الإشارة إلى أن كافة أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.

سعر الذهب عالمياً اليوم


وسجلت أونصة الذهب (السعر العالمى الرئيسي) مستويات قريبة من 4504 دولارات أمريكية تقريبًا.

هل يصل عيار 21 إلى 7500 جنيه؟

يتوقع خبراء استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب في مصر لتسجيل مستويات قياسية جديدة قد تتجاوز 7500 جنيه لعيار 21.

الذهب يحافظ على مكاسبه

حافظ الذهب على مكاسبه لليوم الثاني، بعدما قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إن توقعات التضخم في الولايات المتحدة على المدى الطويل تبدو تحت السيطرة، حتى مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وبلغ الذهب نحو 4510 دولارات للأونصة في التعاملات المبكرة، بعد أن أضاف 0.4% في الجلسة السابقة.

وفي حين أن ارتفاع أسعار النفط قد زاد من الضغوط التضخمية وعزز رهانات رفع أسعار الفائدة، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، إن سياسة البنك المركزي "في وضع جيد يسمح لنا بالانتظار والترقب".

وقد دخل مشترون عند الانخفاض إلى سوق الذهب في الأيام الأخيرة، إذ يستفيد المستثمرون من تراجع الأسعار منذ بدء الصراع قبل أكثر من شهر.

كيف تحمي نفسك من الإصابة بنزلات البرد مع تغيرات الطقس المفاجئة؟

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس

مع اقتراب امتحانات نهاية العام .. 7 أطعمة تساعد على تنمية ذكاء الأطفال وتحسين التركيز

أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن مثل المطاعم .. بخطوات سهلة

طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن

مع التقلبات الجوية.. أفضل طرق علاج نزلات البرد في المنزل

أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض

