قفزة تاريخية .. أسعار الذهب عالميا اليوم الثلاثاء 31 مارس 2026

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ، بالبورصات العالمية، مع استمرار موجة الصعود التي يقودها الطلب المتزايد على المعدن النفيس، كملاذ آمن في ظل اضطرابات الأسواق الدولية.

صعود قوي في الأسواق العالمية

قفزت أوقية الذهب إلى مستوى 4562 دولارًا، محققة مكاسب تتجاوز 50 دولارًا مقارنة ببداية الجلسة، بعدما افتتحت التداول قرب 4510 دولارات.

ويأتي هذا الأداء القوي امتدادًا لمكاسب سابقة، حيث أنهت الأوقية تعاملات أمس على ارتفاع قدره 17 دولارًا، ما يعكس استمرار الاتجاه الصاعد في السوق العالمية.

السوق المصرية تتحرك بحذر

على الجانب المحلي، لم تنعكس الزيادة العالمية بشكل كامل بعد على أسعار الذهب في مصر، إذ استقرت عند مستويات نهاية تعاملات أمس، بعد ارتفاعات ملحوظة بلغت نحو 80 جنيهًا للجرام.

وسجل عيار 21 – الأكثر تداولًا – أسعارًا تراوحت بين 7050 و7065 جنيهًا بدون مصنعية، مع فارق متوسط بين البيع والشراء يصل إلى 50 جنيهًا.

أسعار الذهب في مصر اليوم

شهدت الأسعار المحلية تحديثات جديدة، وجاءت على النحو التالي:

عيار 18: نحو 6058 جنيهًا للجرام

عيار 21: نحو 7100 جنيه للجرام

عيار 24: نحو 8114 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: نحو 56800 جنيه

المصنعية تحدد السعر النهائي

تتراوح قيمة المصنعية عادة بين 3% و7% من سعر الجرام، وتختلف حسب نوع المشغولات الذهبية. ويُعد عيار 18 الأعلى من حيث تكلفة التصنيع، بينما تقل المصنعية في عيار 24 المستخدم في السبائك.

عوامل تدعم الارتفاع

يرتبط صعود الذهب بعدة مؤثرات رئيسية، أبرزها:

زيادة الإقبال العالمي على الذهب كملاذ آمن

تحركات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

التوترات الجيوسياسية، خاصة بين الولايات المتحدة وإيران

حالة الترقب في الأسواق العالمية للقرارات الاقتصادية

توقعات باستمرار الصعود

يتوقع خبراء استمرار الاتجاه الصاعد للذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار العالمي، وهو ما قد يدفع أسعار الذهب في مصر لتسجيل مستويات قياسية جديدة قد تتجاوز 7500 جنيه لعيار 21.

نصائح هامة للمشترين

ينصح المتخصصون بمتابعة الأسعار بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء، مع الانتباه إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية أو الضرائب، ما قد يرفع السعر النهائي.

كما يُفضل التعامل بحذر في ظل التذبذب السريع للأسعار، خاصة مع استمرار الضغوط العالمية التي تدعم ارتفاع الذهب.