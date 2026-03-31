رئيس هيئة الأركان الأمريكية: الأيام القادمة حاسمة في الحرب مع إيران

أكد رئيس هيئة الأركان الأمريكي ، أن العمليات العسكرية مستمرة بهدف إضعاف القدرات العسكرية الإيرانية بالكامل، مشددًا على أن النظام الإيراني الجديد عليه أن يتصرف بحكمة أكثر في ظل الضغط العسكري الأمريكي المتواصل.

تدمير المئات من القطع البحرية الإيرانية

وأوضح رئيس الأركان ، خلال مؤتمر صحفي، أن القوات الأمريكية أغرقت أكثر من 150 سفينة إيرانية، مستهدفة سفن زرع الألغام وغيرها من القطع البحرية، ضمن هيمنة بحرية كاملة على المياه الإقليمية في المنطقة.

استهداف مواقع التصنيع والأبحاث الإيرانية

وأشار المسؤول العسكري، إلى أن الضربات الأمريكية استهدفت أكثر من 11 ألف هدف داخل إيران خلال الأيام الماضية، بما يشمل مواقع التصنيع ومراكز الأبحاث العسكرية الرئيسية، في خطوة لتقليص قدرة إيران على تطوير أسلحة استراتيجية.

الأيام القادمة حاسمة

وجدد رئيس الأركان التأكيد على أن الأيام المقبلة ستكون فاصلة في مسار الحرب مع إيران، وأن الولايات المتحدة ماضية في الضغط العسكري لتحديد مستقبل القدرات الإيرانية في المنطقة.