وزير التعليم : نعمل على مدار الساعة .. ولا يمكن أن يتخيل أحد حجم العمل المطلوب منا

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، نحن نعمل علي مدار الساعة ، ولا يمكن أن يتخيل أحد حجم العمل المطلوب .



وأضاف وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس اب : نجن مكلفون بحل قضايا كثيرة ومعقدة ، ودفع تكلفة الملكية الفكرية ، وانجاز عمليات انتاج المواد الرقمية ومراجعتها في آن واحد .



وعن بنك المعرفة المصري .. أكد وزير التربية والتعليم ، أنه تم تحميل كافة المناهج التعليمية عليه لخدمة طلاب مصر ، مشيرًا إلى أن المشكلة فقط في مواد اللغات لان مشكلتها تكمن في الملكية الفكرية ، وقال الوزير : نعمل علي هذا الموضوع علي قدم وساق.



وكان وزير التربية والتعليم قد أدلى منذ قليل بتصريحات عبر نفس الجروب عن امتحانات اولى ثانوي ، حيث قال : أنه بالنسبة لامتحانات الصف الاول الثانوي هذا العام فستعقد في الفصل الدراسي الاول ورقيا ، وستكون بدرجات محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح، أما امتحانات الفصل الدراسي الثاني فستكون إلكترونية ، وستكون درجاتها ايضا محسوبة ، وبنظام الكتاب المفتوح.



وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر جروب محبي د.طارق شوقي عبر تطبيق واتس آب: إن الوزارة كان في استطاعتها ان تعقد امتحان الترم الاول للصف الاول الثانوي إلكترونيا عبر التابلت ، ولكن حرصنا ان نمنح أبناءنا في الصف الاول الثانوي فرصة للتعود علي أجهزة التابلت قبل تطبيق امتحان عليها.



وأضاف الوزير أن الوزارة ستعقد امتحانا إلكترونيا تجريبيا في شهر مارس لطلاب الصف الاول الثانوي بلا درجات.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الهدف من هذا الامتحان التجريبي ، هو تدريب هذه الدفعة علي استخدام التابلت في الامتحان ، واختبار الشبكات والتقنيات قبل امتحان الترم الثاني.



وأكد وزير التربية والتعليم أن القرار الوزاري المنظم لامتحانات الصف الاول الثانوي ، يشترط عقد امتحانين ليتم حساب متوسط درجاتهما للنجاح والرسوب ، وقال الوزير إنه بما أن الوزارة ستعقد الامتحان الاول ورقيا بدرجات والثاني إلكترونيا بدرجات ، إذا فالامتحان المزمع في مارس سيكون فقط فرصة للتدريب علي جو الامتحان الالكتروني لإزالة رهبة بعض الطلاب وكذلك التعود علي حل الأسئلة الجديدة في زمن محدد دون حساب درجاته.