ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات آخر الأسبوع

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات مستقرة في المنطقة الخضراء.





وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 مقيدة بالبورصة بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 13850.9 نقطة.



وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" متساوي الاوزان بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2011.52 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 16527.98 نقطة.



وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2027.84 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع انتشارا بنسبة 0.65% مسجلا 1402 نقطة.



بلغت قيمة التداول نحو 882.1 مليون جنيه بعد أن تم التداول على 76.4 مليون سهم بتنفيذ 13,679 ألف عملية.



