من 30 أكتوبر .. التحريات تكشف حيلة الطالبة بسنت للهروب مع زوجها في المرج بدون علم أهلها

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في واقعة العثور على الطالبة المختفية بالمرج بسنت ممدوح عن أنها متزوجة من ٣٠ أكتوبر الماضي وأنها اختلقت واقعة اختطافها للإقامة مع حبيبها.



تبلغ لقسم شرطة المرج من أحد المواطنين - مقيم بدائرة القسم- بغياب ابنته بسنت طالبة بجامعة حلوان ولا يتهم أو يشتبه فى أحد جنائيا، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.



أسفرت التحريات أن المتغيبة متزوجة من أحد الأشخاص "محدد" بتاريخ 30 أكتوبر الماضى، وتم ضبطهما.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية .



وبدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من موظف أفاد فيه باختفاء ابنته بسنت ممدوح عقب استقلالها سيارة ميكروباص وغلق هاتفها المحمول.



وتمكنت أسرة الفتاة، من تتبع خط سيرها من خلال كاميرات المراقبة الخاصة بالمحال الموجودة في محيط المكان.



وكان علاء الجمال عم الطالبة المختفية بسنت ممدوح عبد الله الطالبة بـ كلية الاقتصاد المنزلى جامعة حلوان أكد في تصريحات صحفية أن بسنت

خرجت من منزلها صباح يوم الإثنين للذهاب الي جامعة حلوان واستقلت مترو عزبة النخل وعقب وصولها المحطة أجرت اتصالًا هاتفيًا بوالدتها تخبرها بوصولها الى محطة المترو لكي يطمئن قلبها ، لم تمر سوى دقيقتين وأجرت ايضًا اتصالًا بصديقتها المقربة إليها تخبرها بأنها تخرج من محطة المترو وكأن قلبها يشعر بشيء ما.



وتابع عم الطالبة بسنت ممدوح أنها توجهت بعدها إلى موقف السيارات المجاور لمحطة المترو لكي تذهب إلى مسكنها بمنطقة الشيخ منصور، وبالفعل استقلت إحدى السيارات وبعد 15 دقيقة فقط انقطعت اخبار الطالبة، قامت والدتها بالاتصال بها أكثر من مرة لكن دون جدوى، مرت ساعة تلو الأخرى واسرتها تحاول الاتصال بها لكن هاتفها مغلق، هرول والدها وعمها إلى محطة مترو عزبة النخل وحاولا أن يسألا عنها ولكن باءت المحاولات بالفشل.