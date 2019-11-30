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محافظات

أتوبيسات وشقق مفروشة.. تفاصيل إخلاء منطقة الرزاز بالدويقة.. صور

السبت 30/نوفمبر/2019 - 03:07 م
صدى البلد
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عبد العزيز جمال
تواصل أجهزة محافظة القاهرة أعمال الإزالة بمنطقة الرزاز بالدويقة، والتى تضم 63 عقارا، وتم حصر الأسر المقيمة بها والبالغ عددهم حوالي 370 أسرة لنقلهم وتسكينهم بمساكن الأسمرات 3، وذلك فى إطار استمرار جهود المحافظة وخطواتها الجادة فى ملف مواجهة العشوائيات وتطويرها، خاصة إزالة المناطق العشوائية الخطرة بالدويقة بحي منشأة ناصر طبقًا لتقارير اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة ونقل سكانها إلى مساكن آمنة.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن أعمال الإخلاء والتسكين تتم على قدم وساق لسرعة الانتهاء من نقل وتسكين الأسر بالأماكن الجديدة الملائمة والآمنة حفاظاَ على أرواحهم فى مدة أقصاها يومان، مشيرا إلى أنه حتى الآن تم إخلاء ونقل 314 أسرة بمساكن الأسمرات 3، وتم الانتهاء من إزالة 43 عقارا نهائيا فور إخلائها لعدم استغلالهم مرة أخرى.

ووجه محافظ القاهرة بضرورة التأكد من توفير سيارات مجهزة لنقل المنقولات والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر، وكذلك أتوبيسات هيئة النقل العام لنقل الأفراد وتسليمهم وحداتهم السكنية الجديدة مجهزة ومفروشة بالأثاث والأجهزة، وسرعة إنهاء إجراءات التسليم فور وصولهم.

كما أصدر تعليماته بتوفير ومضاعفة جميع أنواع المعدات اللازمة لسرعة استكمال أعمال الإزالة، واستمرار التنسيق مع أجهزة الأمن للانتهاء من إخلاء باقى العقارات ذات الخطورة الداهمة نهائيا، وكلف بمواصلة أعمال تدبيش الحافة الجبلية المطلة على الموقع أولا بأول بعد إزالته وإخلائه لتأمين المنطقة.
أتوبيسات وشقق مفروشة.. تفاصيل إخلاء منطقة الرزاز بالدويقة.. صور
أتوبيسات وشقق مفروشة.. تفاصيل إخلاء منطقة الرزاز بالدويقة.. صور
أتوبيسات وشقق مفروشة.. تفاصيل إخلاء منطقة الرزاز بالدويقة.. صور
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