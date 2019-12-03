بالطبل والمزمار.. افتتاح أول معرض كتاب في قرية مصرية.. صور

افتتح صباح اليوم اللواء حسن خلاف، رئيس مجلس إدارة مركز شباب التمساحية بأسيوط، ود. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب أول معرض للكتاب بمركز شباب قرية التمساحية مركز القوصية بمحافظة أسيوط، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بضرورة وصول الخدمة الثقافية لأقصى قرى ونجوع مصر بحضور محمد نبيل رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للكتاب ودكتور محمد محمود وكيل وزارة الشباب بأسيوط، وعدد من نواب مجلس النواب عن مركز القوصية والوحدة المحلية لقرية المنشاة الكبرى وأهالي وعائلات التمساحية وسط فقرات بالطبل والمزمار .



جاء ذلك ضمن خطتى الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة دكتور أحمد عواض والهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي للتوسع والوصول بالكتاب إلى شامل مساحة مصر الجغرافية.



يقام المعرض فى الفترة من 2 حتى 9 ديسمبر الحالى بالقاعة الرئيسية داخل مركز شباب التمساحية، ويحتوي المعرض على ما يزيد عن 9000 آلاف كتاب حيث تنوعت العناوين المشاركة ما بين الأدب والتاريخ والفلسفة والطفل وغيرها من المجالات المتعددة تلبية لاحتياجات القرية من الكتب.



كما يتضمن برنامج المعرض ندوات ثقافية ولقاءات فكرية وأمسيات للفنون الشعبية تنظمها إقليم وسط الصعيد ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.



وفى نهاية الافتتاح كرمت الهيئة العامة للكتاب اللواء حسن خلاف تقديرا لجهوده الثقافية، وقام د. أحمد بهي الدين نائب رئيس الهيئة العامة للكتاب ومحمد الفقي رئيس قطاع التسويق بالهيئة العامة للكتاب بتسليمه درع الهيئة وشهادة تقدير.