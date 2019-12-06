كسر الرقم العالمي بأكثر من ضعفين | تامر حسني يدخل موسوعة جينيس









نشر النجم تامر حسني ، مقطع فيديو قصيرا له عبر حسابه الرسمي على انستجرام، يرصد لحظة تسلمه الجائزة المقدمة من موسوعة جينيس ريكورد للأرقام القياسية، كأكثر فنان مؤثر.وعلق تامر حسني على الفيديو، قائلًا: «كسرنا الرقم العالمي القديم بأكثر من ضعفين الحمدلله تامرحسني. يدخل موسوعة جينيس ريكورد كأكثر فنان مؤثر و ملهم في العالم».من جهة أخرى، ينطلق فيلم الفلوس مع أواخر شهر ديسمبر الجارى بعرض خاص فى إحدى دور العرض بمدينة 6 أكتوبر.الفيلم من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي وزينة وعائشة بن أحمد ومحمد سلّام على هيئة رسوم متحركة، وتحيط بهم نيران وأموال متطايرة وأبراج فاخرة بالقاهرة ومدن أخرى حول العالم، وهو ما يعد المشاهدين بلعبة مثيرة.يدور الفيلم حول سيف، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.الفلوس من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وهو من إنتاج مشترك بين شركة نيوسنشري للإنتاج الفني وشركة أفلام مصر العالمية وشركة الكوت، تتولي دولار فيلم توزيع الفيلم داخليًا، وتقوم شركات فرونت رو فيلمد انترتينمنت والشركة العالمية لتوزيع الأفلام وCinescape بالتوزيع الخارجي للفيلم.