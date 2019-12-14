بوروسيا دورتموند في ضيافة ماينز بـ الدوري الألماني

يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفا ثقيلا على نظيره ماينز في تمام الرابعة والنصف عصرا، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري الألماني.



ويسعى بوروسيا دورتموند لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للحفاظ على كافة فرصه في المنافسه على لقب الدوري الألماني هذا الموسم، بعد فقدانه العديد في النقاط في الأسابيع الماضية.



على الجانب الأخر يطمح ماينز في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أسود الفيستيفال، للاقتراب من منتصف جدول ترتيب البوندسليجا.



ويحتل بوروسيا دورتموند المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بينما يتواجد ماينز في المركز الـ 13 بـ 15 نقطة.



ويلتقي اليوم ايضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الألماني، هيرتا برلين مع فرايبورج، كولن مع باير ليفركوزن، بايرن ميونخ مع فيردر بريمن، بادريورن مع يونيون برلين، دوسلدورف مع لايبزيج.



