أخبار الفن .. أول رد فعل لـ وفاء عامر على ياسمين الخطيب .. أول تعليق لـ سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى .. وبكاء عمرو أديب ولميس الحديدى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
رانيا يوسف وديمة بياعة تصدمان جمهورهما .. تعرف على أعمار النجمات الحقيقي
عادة يهرب الكثير من النجمات من سؤال يكشف أعمارهن الحقيقى حيث رفضن الحديث عنه مؤكدين أن هذا الأمر يحتفظن به ولا يرغبن فى الكشف عنه أمام جمهورهم ولكن هناك نجمات أخريات يرون ان العمر مجرد رقم وان هذا الامر لا يقلل منهن ولذلك لديهن الجرأة فى الكشف عن اعمارهن.
بسبب انتقال كهربا للأهلى.. أول رد فعل من وفاء عامر على شجار شقيقتها مع ياسمين الخطيب
قررت الفنانة وفاء عامر تجاهل أزمة شقيقتها ايتن عامر مع الاعلامية ياسمين الخطيب ليكون هذا اول رد فعل منها بعد الازمة التى جرت امس.
ورغم ان سبب الشجار كان وفاء عامر الا انها لم ترد على ياسمين الخطيب التى بدأت الازمة عندما دافعت عن نادي الزمالك وهاجمت اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بعد انتقاله للنادي الأهلي، حيث شككت في انتمائه لناديه.
هل إسعاد يونس تجاهلته ؟ نبيل الحلفاوي يرد بحسم
انتقد متابعو الفنان نبيل الحلفاوى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تجاهل الفنانة إسعاد يونس له وعدم استضافته فى البرنامج بحلقة الاحتفال بمسلسل "رأفت الهجان".
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
حرص كل من لميس الحديدى واللاعب حازم امام على حضور عزاء المخرج شريف السقا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد
بعد غياب 35عاما.. عزيزة جلال تخطف الأنظار وتغني مستنياك بالحجاب .. فيديو
خطفت الفنانة المغربية عزيزة جلال الأنظار إليها وهى تغني بالحجاب أغنيتها الشهيرة "مستنياك" قبل حفلها بمهرجان شتاء طنطورة فى المملكة العربية السعودية.
شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا
بدأت مراسم عزاء شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية" للاعلامى عمرو اديب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
أول تعليق من سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى
علقت المنتجة سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة انغام والذى تم الاعلان عنه منذ ايام قليلة.
رانيا يوسف وديمة بياعة تصدمان جمهورهما .. تعرف على أعمار النجمات الحقيقي
عادة يهرب الكثير من النجمات من سؤال يكشف أعمارهن الحقيقى حيث رفضن الحديث عنه مؤكدين أن هذا الأمر يحتفظن به ولا يرغبن فى الكشف عنه أمام جمهورهم ولكن هناك نجمات أخريات يرون ان العمر مجرد رقم وان هذا الامر لا يقلل منهن ولذلك لديهن الجرأة فى الكشف عن اعمارهن.
بسبب انتقال كهربا للأهلى.. أول رد فعل من وفاء عامر على شجار شقيقتها مع ياسمين الخطيب
قررت الفنانة وفاء عامر تجاهل أزمة شقيقتها ايتن عامر مع الاعلامية ياسمين الخطيب ليكون هذا اول رد فعل منها بعد الازمة التى جرت امس.
ورغم ان سبب الشجار كان وفاء عامر الا انها لم ترد على ياسمين الخطيب التى بدأت الازمة عندما دافعت عن نادي الزمالك وهاجمت اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بعد انتقاله للنادي الأهلي، حيث شككت في انتمائه لناديه.
هل إسعاد يونس تجاهلته ؟ نبيل الحلفاوي يرد بحسم
انتقد متابعو الفنان نبيل الحلفاوى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تجاهل الفنانة إسعاد يونس له وعدم استضافته فى البرنامج بحلقة الاحتفال بمسلسل "رأفت الهجان".
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
حرص كل من لميس الحديدى واللاعب حازم امام على حضور عزاء المخرج شريف السقا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد
بعد غياب 35عاما.. عزيزة جلال تخطف الأنظار وتغني مستنياك بالحجاب .. فيديو
خطفت الفنانة المغربية عزيزة جلال الأنظار إليها وهى تغني بالحجاب أغنيتها الشهيرة "مستنياك" قبل حفلها بمهرجان شتاء طنطورة فى المملكة العربية السعودية.
شاهد .. بكاء عمرو أديب في عزاء المخرج شريف السقا
بدأت مراسم عزاء شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية" للاعلامى عمرو اديب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
أول تعليق من سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى
علقت المنتجة سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة انغام والذى تم الاعلان عنه منذ ايام قليلة.