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فن

أول تعليق من سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:16 م
محمد الشرنوبى وسارة
محمد الشرنوبى وسارة الطباخ
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أحمد إبراهيم
علقت المنتجة سارة الطباخ على خطوبة محمد الشرنوبى من راندا رياض مديرة أعمال الفنانة انغام والذى تم الاعلان عنه منذ ايام قليلة.

وجاء أول تعليق لـ سارة الطباخ على خطوبتهما قائلة خلال إحدى اللقاءات التلفيزيونية : "ربنا يهينهم ببعض ومبروك عليهم".

وأضافت سارة الطباخ قائلة : "مازال محمد الشرنوبى تابع للشركة الخاصة بى ولم يتم فسخ التعاقد وهناك قضايا معروفة من جانب الشركة وهو حقى القانونى حيث ارغب فى الحفاظ عليه.

وأوضحت سارة الطباخ قائلة : اننى اترك الجانب القانونى للمحامين ولا اتدخل فيه واتفرغ تماما لعملى من أجل تقديم أعمال جيدة للجمهور.

وكان أول رد فعل للمنتجة سارة الطباخ بعد خطبة الفنان محمد الشرنوبى، رفعت الأولى دعوى قضائية اليوم الخميس، لمحكمة القاهرة الاقتصادية، تطالب بتعويضها عن فسخ المطرب الشاب التعاقد من طرف واحد.

كانت سارة الطباخ أصدرت قبل فترة بيانًا رسميًا، تحذّر فيه شركات الإنتاج من التعامل مع الفنان محمد الشرنوبى، بسبب وجود عقد بينه وبين شركتها الخاصّة لإدارة أعماله الفنية منذ عام 2017 وصدور حكم قضائى لصالح شركة ايرث برودكشن بصحة عقد الاحتكار المبرم مع الفنان الشاب.

وقالت في بيانها: "وجب تنبيه كافة شركات الإنتاج الفني للعلم والتحذير من مغبة التفاوض أو التعاقد أو الاتفاق المباشر مع الفنان الشرنوبي، وما سيترتّب على ذلك من آثار ونشوء مسؤوليات قانونية حال مخالفة ذلك.

الفنان محمد الشرنوبي احتفل أمس، بخطوبته على راندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وكان فى منتصف يوليو الماضي أعلن فسخ خطبته من سارة الطباخ، مرجعًا قراره إلى مشكلات في علاقتهما الشخصية والتعاقدية.
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