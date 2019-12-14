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فن

شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا

السبت 14/ديسمبر/2019 - 10:59 م
لميس الحديدى
لميس الحديدى
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أحمد إبراهيم - عدسة \ عمرو سيد
حرص كل من لميس الحديدى واللاعب حازم امام على حضور عزاء المخرج شريف السقا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

واقيمت مراسم عزاء شريف السقا مخرج برنامج "الحكاية" للاعلامى عمرو اديب بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وحرص على الحضور الاعلامى عمرو أديب الذى بدا عليه علامات الحزن والبكاء كما حضر العزاء الفنانة رجاء الجداوى التى كانت تشارك عمرو اديب بعض حلقات البرنامج والاعامى عمرو الليثى.

وشيع جثمان المخرج شريف السقا من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتقدم مشيعو جثمان شريف السقا شقيقه الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية علي قناة Mbc مصر، الذي كان يقوم على إخراجه، الراحل شريف السقا، كما حضرت الفنانة رجاء الجداوي صلاة الجنازة على المخرج الراحل أيضا.

وحضر تشييع جثمان شريف السقا عدد كبير من العاملين في القنوات الفضائية، خاصة قناة mbc مصر، وطاقم مراسلين برنامج الحكاية، فضلًا عن حضور عدد كبير من العاملين في ماسبيرو، والعاملين بقناة أون، وطاقم معدي برنامج الحكاية.

وتولى المخرج الراحل شريف السقا لفترة طويلة إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت"، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وإنتقاله مع أديب إلى برنامج كل يوم.
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
شاهد .. حزن لميس الحديدى فى عزاء المخرج شريف السقا
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