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أخبار العالم

بعد مواجهات عنيفة بين المواطنين وقوات الأمن.. الداخلية اللبنانية تصدر بيانا عاجلا

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 12:49 م
الداخلية اللبنانية
الداخلية اللبنانية تصدر بيانا عاجلا بشأن أحداث أمس
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دعاء أبوهشيمة
أصدرت وزارة الداخلية اللبنانية بيانا اليوم، الأحد، تدين فيه الاشتباكات والمواجهات التي وقعت مساء أمس، السبت، وسط بيروت.

وقالت وزيرة الداخلية والبلديات اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، في بيانها: "تابعت طيلة ليل أمس، بقلق وحزن وذهول ما جرى من مواجهات في محيط مجلس النواب وفي شوارع بيروت أدى إلى احتكاك بين القوى الأمنية والمواطنين وسقوط جرحى من الجانبين".

وأضافت: "بسبب دخول عناصر مندسة وتوزع المهمات المنوطة بالقوى الامنية، ومنعًا لضياع المسئوليات، وحفاظا على حقوق المتظاهرين، طلبت من قيادة قوى الأمن الداخلي إجراء تحقيق سريع وشفاف لتحديد المسئولين عما جرى".

وتابعت: "أدعو المتظاهرين إلى التنبه من وجود جهات تحاول استغلال احتجاجاتهم المحقة أو التصدي لها بهدف الوصول إلى صدام بينهم وبين القوى الأمنية التي تعمل على حمايتهم وحماية حقهم في التظاهر، من أجل أهداف سياسية".

شهدت بيروت أمس، السبت، أعنف ليلة منذ السابع عشر من أكتوبر الماضي، لجأت خلالها قوة مكافحة الشغب إلى إطلاق كميات هائلة من الغاز المسيل للدموع، واستخدام خراطيم المياه لتفرقة المتظاهرين؛ وذلك بعد مواجهات بين شبان مولين للسلطات وبين معارضين، ورشق بعضهم قوات الأمن بالحجارة والمفرقعات المشتعلة.
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