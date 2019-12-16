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أخبار البلد

السيسي : مصر منفتحة في علاقاتها مع أشقائها.. وموقفها ثابت تجاه القضايا العربية

الإثنين 16/ديسمبر/2019 - 08:50 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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شرم الشيخ- محمد عبد المنعم
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر حريصة على تطوير العلاقات العربية، مشددا على أن مصر منفتحة في علاقاتها مع أشقائها العرب ولا توجد محددات في ذلك.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، أن مصر موقفها ثابت تجاه القضايا العربية.

ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة آلاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتى الغد ، وتتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.
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