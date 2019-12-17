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هنفطر إيه النهاردة.. بيض وفول بطريقة غير تقليدية وبطاطس فرسكس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:52 ص
هنفطر اية أنهاردة
هنفطر اية أنهاردة بيض وفول بطريقة غير تقليدية وبطاطس فرسكس
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أسماء عبد الحفيظ
هنفطر إيه؟ تحتار النساء في اختيار قائمة طعام مناسبة للإفطار، سواء لزوجها أو أطفالها، تجمع بين كل العناصر الغذائية المفيدة، وفي نفس الوقت تكون خفيفة ويتم هضمها في وقت قصير، حتى لا تؤثر على أدائهم طوال اليوم، ووفقًا للعديد من الدراسات تعد وجبة الإفطار هي الأهم وإغفالها يصيب الكثيرون بالسمنة والهبوط وانخفاض التركيز.

نقدم لكِ قائمة إفطار متنوعة تحتوي على جميع العناصر الأساسية التى يحتاجها جسم الإنسان، وفي نفس الوقت تتمتع بالمذاق اللذيذ.

بيض بالسجق للشيف إلهام فتحي:

المقادير:

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 فلفل خضراء حارة
4 بيضات
2 بصلات مفرومة
مكعبات طماطم مقشرة ومقطعة
حلقات سجق

طريقة التحضير:

فى وعاء على النار أضيفى البصل وقلبي حتى تذبل وأضيفي الفلفل والطماطم وحلقات السجق واتركي المزيج على النار لحوالي 5 دقائق.

أضيفي البيض بدون تحريك وغطي الوعاء واتركيه على نار هادئة حتى ينضج البيض ثم قدميه.


فول بالحمص للشيف دعاء عاشور

المقادير لتحضير الفول:

فول
- حمص
- فلفل حار
- زيت
- طماطم
- بصل
- طماطم مخلية
- كمون
- خل
- ملح وفلفل

طريقة تحضير الفول:
- فى وعاء على النار قومى بتشويح البصل ثم أضيفى الثوم والبصل في الزيت والفلفل الحار والطماطم المخلية واتركيها لتتسبك.

- أضيفي الكمون وثم ضيفي الفول والحمص إلى الوعاء السابق.


مكونات البطاطس الفرسكس للشيف غادة التلي:

* نصف كيلو بطاطس
* كوب دقيق
* مكعب مرقة
* ملعقة صغيرة كركم
* 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر
* زيت

طريقة تحضير البطاطس الفرسكس:

* يوضع البيكنج بودر على الدقيق ثم يضاف الكركم ثم يضاف مكعب المرقة عليهم.
* يضاف القليل من الماء فوق الدقيق ليصبح خليط ثم توضع البطاطس به.
* تقلى في زيت غزير وتقدم.

- تقدم وجبة الافطار مع كوب من الشاي باللبن فهو يمد الجسم بالطاقة في الصباح، ويساعد على النشاط.
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