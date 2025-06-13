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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

التحاليل الأخيرة | تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر

ملك زاهر
ملك زاهر
سارة عبد الله

أعلنت هدى أحمد زاهر، تطورات حالة ابنتها الفنانة الشابة ملك زاهر، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الآونة الاخيرة.

وكتبت هدى زاهر عبر ستوري حسابها الشخصي على انستجرام: “ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين وفي انتظار تقارير الاطباء عن الحالة بالظبط هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم”.

وتابعت: “ان شاء الله التحاليل الاخيرة تعرفنا ايه السبب اللي عمل فيها كدة وأنا متفائلة بالله جدا وعارفة أن رب الخير لا يأتي الإ بالخير الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف”.

واختتمت: “عقبال يارب ما نتطمن على ادم أبن تامر حسني وبسمة ونفرح كلنا وفرحتنا تكبر”.

وكانت قد كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر، عن تعرضها لوعكة صحية أدت لدخولها الي المستشفى وتلقيها العلاج.

وقالت ملك عبر خاصية الستوري على إنستجرام: «أنا عمري ما كنت بنزل غير الحاجات اللطيفة أو المواقف المضحكة أو أي حاجة إيجابية بشكل عام.. ولما كنت أحب أنزل حاجة سلبية، كنت باخدها بروح الدعابة وأنشرها على close friends وأهزر مع صحابي».

وتابعت ملك: "لكن بجد في الفترة الأخيرة لاحظت تعليقات كلها زي "مانتي عايشة ومبسوطة وإحنا مش"، أو "إيه كل اللي انتو فيه؟".. وحاسة إن الناس بقت تركز على أبسط الحاجات اللي عندي أو اللي بتسعدني، زي مثلاً إني أنزل الجيم، أخرج مع صحابي، أو أكون متألقة وأنا رايحة إيفينت معين".

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