إيمان العاصي تتألق برشاقة ملحوظة في أحدث ظهور

شاركت الفنانة إيمان العاصي، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت إيمان العاصي بإطلالة رياضية تبرز جمالها ورشاقتها، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورا ومحبيها.

ايمان العاصي في أحدث ظهور

وكانت قد عبرت النجمة إيمان العاصي، عن سعادتها بنجاح مسلسل ولاد الشمس، والذي يعرض حاليا في منافسات رمضان 2025 عبر منصة واتش ات وقناة on.

وقالت الفنانة إيمان العاصي، عبر حسابها الشخصي علي "فيسبوك: "مسلسل ولاد الشمس وحلاوة ولاد الشمس، إخراج وتصوير وتمثيل وقصة ومن أحلى مواقع تصوير عيني مرتاحة وأنا بتفرج ، إيه الحلاوة دي فرحانة بيكم جدا ومش عوزاه يخلص مبروك يا غاليين شادي عبدالسلام مبروك من قلب".