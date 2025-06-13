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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

روجينا تشارك متابعيها لحظات مع زوجها أشرف زكي وتتصدر التريند

اشرف زكي وروجينا
اشرف زكي وروجينا
شروق سلامة

شاركت الفنانة روجينا جمهورها على موقع “إنستجرام” بلقطات عفوية ومميزة جمعتها بزوجها الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وذلك خلال استمتاعهما بإجازتهما الصيفية.


 وفي إحدى القصص المصورة (ستوري)، نشرت روجينا مقطعًا لزوجها أثناء جلوسه ليلاً للاستماع إلى الموسيقى، وأرفقته بتعليق قالت فيه:

“جوزي وهو بيسمع أغنية ‘وطني حبيبي’… رومانسي أوي… تمام يا عمري.”


كما نشرت مجموعة من الصور التي توثق لحظات من عطلتها، حيث ظهرت وهي تقضي وقتاً مميزاً على متن يخت وسط أجواء صيفية خلابة.

آخر أعمال روجينا.. مسلسل “حسبة عمري”

يُذكر أن آخر أعمال روجينا كان مسلسل “حسبة عمري”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، وتناول قضية “حق الكد والسعاية”. وقد جسدت روجينا دور “سوسن”، المرأة التي تطالب بحقها في نصف ممتلكات زوجها بعد انفصالهما عقب زواج دام 20 عاماً، مما يسلّط الضوء على تحديات قانونية ومجتمعية تواجهها النساء بعد الطلاق.


 

شارك في بطولة العمل نخبة من النجوم، من بينهم: عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، علي الطيب، نادين، محمود البزاوي، رانيا فريد شوقي، نور قدري وآخرون. المسلسل من تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.


أزمة أشرف زكي

والجدير بالذكر أنه في مارس 2025، دخل اشرف زكي للمستشفى بعد إصابته بجلطة في القلب وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامة، لا تزال حالته مستقرة، ولم يُنشَر أي خبر جديد حول تدهور صحي منذ العملية.

عادل امام 

وكان قد نفى الفنان أشرف زكي -نقيب المهن التمثيلية- ما تردد من شائعات مؤخرا حول تعرض الزعيم عادل إمام، لوعكة صحية. 

وقال أشرف زكي، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن الزعيم عادل إمام، بصحة جيدة ويتواجد وسط أسرته وعائلته، وكل ما يتردد حول تعرضه لوعكة صحية، عار من الصحة. 

شائعة عادل إمام 

كانت حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية، حول الفنان عادل إمام؛ بعد تداول صورة نسبت له بشكل واسع على السوشيال ميديا. 

وفي الصورة المنسوبة لـ عادل إمام، ظهر وهو على سرير بالمستشفى، لكن بالبحث، تبين أن الصورة ليست حقيقية، ومُخلَّقة بواسطة الذكاء الاصطناعي، وكان أول نشر لها على السوشيال ميديا في العام الماضي 2024. 

وتسببت الصورة المفبركة، في قلق جمهور الزعيم عادل إمام، على الرغم من نفي أسرته مرارًا وتكرارًا شائعات مرضه. 

روجينا إنستغرام أشرف زكي

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