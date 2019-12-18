الوزراء يوافق على اتفاقيات بحث عن غاز وبترول وإقامة محطة كهرباء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 14.88 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، بناحية شرق النيل، ببني مزار، بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لاستخدامها في إقامة محطة محولات كهربائية، وذلك في إطار خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين التغذية الكهربائية لكافة مناطق الجمهورية.



كما وافق مجلس الوزراء على مشروعي اتفاقيتي التزام بترولية جديدة، للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية) إيجاس) وعدد من الشركات الأجنبية والوطنية، وذلك للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقتي (ستار البحرية بالبحر المتوسط)، و(غرب شربين الأرضية بدلتا النيل).



