الوزراء: لا صحة لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي بالإسكندرية

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية.



وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" أو أي شاطئ آخر بالمحافظة، وأنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بالمحافظة بأساليب آمنة دون الإضرار بالبيئة المائية، مُوضحةً أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.



وتم تشكيل لجنة فور تداول تلك الأنباء، تضم 4 جهات حكومية هي "شركة الصرف الصحي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وإدارة الشواطئ بحي وسط" لمعاينة شاطئ الشاطبي بالإسكندرية، وقد تم التأكد من الفحص أن الماسورة هي بالفعل مصب لتصريف مياه الأمطار، تم إنشاؤها في أعقاب النوة الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية عام 2015.



وفي سياق متصل، تقوم المحافظة حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى حماية طريق الكورنيش من العواصف والنوات، وحماية الشواطئ، والبنية التحتية والمنشآت التاريخية والثقافية مثل قلعة "قايتباي"، ومكتبة الإسكندرية، مع عمل توسعة لطريق الكورنيش، وزيادة الأماكن المخصصة للسائحين والمصطافين من خلال زيادة المنطقة الشاطئية، وتوفير أماكن للرياضات المائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية اقتصادية وسياحية وترفيهية.



وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين.

