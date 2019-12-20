AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الوزراء: لا صحة لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ الشاطبي بالإسكندرية

الجمعة 20/ديسمبر/2019 - 10:17 ص
شاطئ الشاطبي بالإسكندرية
شاطئ الشاطبي بالإسكندرية
Advertisements
محمود مطاوع
نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن إلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" بالإسكندرية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه بالتواصل مع محافظة الإسكندرية، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء مياه الصرف الصحي بشاطئ "الشاطبي" أو أي شاطئ آخر بالمحافظة، وأنه يتم التخلص من مياه الصرف الصحي بالمحافظة بأساليب آمنة دون الإضرار بالبيئة المائية، مُوضحةً أن الماسورة المتواجدة بالقرب من الشاطئ هي مصب لمياه الأمطار فقط، وتُستخدم فقط في حالة غزارة الأمطار التي تفوق الطاقة الاستيعابية لمحطات الصرف الصحي.

وتم تشكيل لجنة فور تداول تلك الأنباء، تضم 4 جهات حكومية هي "شركة الصرف الصحي، والإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والإدارة العامة لخدمة المواطنين، وإدارة الشواطئ بحي وسط" لمعاينة شاطئ الشاطبي بالإسكندرية، وقد تم التأكد من الفحص أن الماسورة هي بالفعل مصب لتصريف مياه الأمطار، تم إنشاؤها في أعقاب النوة الشديدة التي تعرضت لها الإسكندرية عام 2015.

وفي سياق متصل، تقوم المحافظة حاليًا بتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى حماية طريق الكورنيش من العواصف والنوات، وحماية الشواطئ، والبنية التحتية والمنشآت التاريخية والثقافية مثل قلعة "قايتباي"، ومكتبة الإسكندرية، مع عمل توسعة لطريق الكورنيش، وزيادة الأماكن المخصصة للسائحين والمصطافين من خلال زيادة المنطقة الشاطئية، وتوفير أماكن للرياضات المائية، وتنفيذ مشروعات استثمارية اقتصادية وسياحية وترفيهية.

وفي النهاية، ناشدت المحافظة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية بالمحافظة للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة قلق المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للنوات.. محافظ الإسكندرية يتابع مشروعات الصرف الصحي

إقامة سور خرساني على طول شاطئ كورنيش الإسكندرية.. الحكومة تبرر

بعد أمطار غزيرة.. كسح المياه من شوارع الإسكندرية.. صور

مياه فيروزية ورمال بيضاء.. شاطئ الأبيض درة البحر المتوسط بمطروح

شوارع الإسكندرية تغرق في مياه الأمطار.. صور

محافظ الإسكندرية يتابع أعمال تصريف مياه الأمطار وسط المدينة.. صور

ترشيحاتنا

أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 20 -12- 2019.. فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالمحافظات 20-12-2019 .. فيديو

فرح سعيد تعلن عن بشائر الخير لـ2020.. فيديو

أخبار العالم: مهلة 48 ساعة لمصراتة لسحب مليشياتها من طرابلس .. وترامب يتحدي الديمقراطيين

انخفاض درجات الحرارة.. حالة الطقس فى مصر خلال الـ 72 ساعة القادمة

عظماء ومشاهير من بلدنا: عملاق الأدب العربي عباس محمود العقاد ابن أسوان.. خلد مسيرة مشرفة من العطاء في الأدب.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أحمر قصير.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة ساحرة

بإطلالة أنيقة.. مي عمر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

أمي قتلت والدي.. اعتراف ممثلة أمريكية يثير الجدل وحقوقي شهير: لن أخجل