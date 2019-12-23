AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السعودية تدين تفجير فندق بوسط الصومال وتؤكد رفضها للعنف والإرهاب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 09:36 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعربت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الاثنين،عن إدانة المملكة واستنكارها للتفجير الذي استهدف فندقا في مدينة جالكعيو وسط الصومال، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الخارجية جددت التأكيد على موقفها الرافض لجميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف، مقدمة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولدولة الصومال حكومة وشعبا، والتمنيات للجرحى بالشفاء العاجل.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا بركان نيوزيلندا إلى 17 حالة وفاة

الأرصاد تحذر من استمرار الشبورة المائية الكثيفة .. فيديو

هبوط اضطراري لطائرة سعودية في مطار القاهرة لإنقاذ راكب

مشاهير من بلدنا.. عثمان أحمد عثمان بدأ بشهادة فقر وأصبح أشهر أثرياء العرب

أخبار الرياضة| كواليس مفاوضات الزمالك مع السعيد.. ومرتضى منصور يعلن موقفه النهائي بشأن خوض السوبر الأفريقي في قطر

5 مواجهات تشعل الجولة العاشرة بدوري الدرجة الثانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من قلب القاهرة.. وزراء ودبلوماسيون وفنانون يشاركون احتفالات الأعياد الوطنية لمملكة البحرين

مين أحلى؟.. زوجات المشاهير يتنافسن على أجمل إطلالة فى 2019 .. صور

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة