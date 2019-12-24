استشاري التغذية العلاجية: الأسماك تحارب سرطان الثدي.. فيديو

قالت الدكتورة ريهام صفوت، استشاري التغذية العلاجية الاكلينيكية، إن سرطان الثدي هو مرض تخشاه كل السيدات وتحاول الحماية منه، وأنه من الممكن تجنب سرطان الثدي بتجنب زيادة الوزن، لأن الزيادة في الوزن تعرض المرأة للإصابة بسرطان الثدي، ولذلك الحفاظ على الوزن المناسب يجعلك في وقاية من الإصابة بالمرض.



وتابعت الدكتورة ريهام صفوت، من خلال حوارها في برنامج"صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على قناة مصر الأولى، أن نوع التغذية والأكل ايضًا يلعب دورا أساسيا في زيادة معدلات الإصابة بالسرطان، وهذا نتيجة لأسلوب التغذية الخاطئة المتبعة كأسلوب طبيعي للحياة.



وأضافت الدكتورة ريهام صفوت، أن الكثيرين بعد العلاج يأخذون في الاعتبار كل هذه المسببات، ولكن من الضروري أن نتبعها كوقاية قبل الإصابة بالمرض من الاساس، وان من الأسباب الرئيسية للسرطان هي الوجبات السريعة واللحوم المصنعة.



وذكرت الدكتورة ريهام صفوت، أن تقليل نسبة الخضار والفاكهة في الطعام أحد الاسباب للاصابة بالسرطان ولا يجب استبدالها بأي نوع آخر من الغذاء.



وتنصح الدكتورة ريهام صفوت، بضرورة عمل كشف دوري على الثدي، والتوجه إلى الطبيب المختص عند الشعور بأي جسم غريب وغير معتاد، والاهتمام بنوع التغذية التي تتناولها، وتجنب الزيادة في الوزن، والزيادة من تناول الأسماك والخضروات، وممارسة الرياضة والحركة، واخيرًا شرب كميات كبيرة من المياه.





