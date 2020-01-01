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سيارات

أسعار تويوتا تهبط 30 ألف جنيه بعد التخفيض الجمركي

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:30 ص
اسعار تويوتا
اسعار تويوتا
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اشرف عطية
تراجعت اسعار تويوتا كورولا 2020 toyota corolla 2020 في السوق المصرية وبلغت قيمة التراجع في السعر ما يقرب من 30000 جنيه عند التجار المعتمدين للسيارة وهو انخفاض بسبب إلغاء الجمارك على السيارة بشكل كامل في ظل استيرادها من تركيا حيث تصنع هناك ويطبق عليها نظام إلغاء الجمارك على السيارات التركية الواردة. 

أسعار تويوتا

اسعار تويوتا كورولا 2020 الجديدة كالتالي:

اسعار تويوتا مانيوال بيزك: 290,000 جنيه

اسعار تويوتا أوتوماتيك بيزك: 315,000 جنيه

اسعار تويوتا ستاندرد: 350,000 جنيه

اسعار تويوتا فول أوبشن: 400,000 جنيه

اسعار تويوتا هاي لاين: 450,000 جنيه

الجدير بالذكر أيضا أن السيارات الواردة من تركيا ستشهد تخفيضات كبيرة في الساعات القادمة منها فيات تيبو ٢٠٢٠ fiat tipo 2020 رينو ميجان 2020 renault megane 2020 بينما لن ينطبق القرار على هوندا سيفيك 2020 honda civic 2020 لعدم حصولها على نسبة 60% مكون محلي تركي.
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