أسعار تويوتا تهبط 30 ألف جنيه بعد التخفيض الجمركي

تراجعت اسعار تويوتا كورولا 2020 toyota corolla 2020 في السوق المصرية وبلغت قيمة التراجع في السعر ما يقرب من 30000 جنيه عند التجار المعتمدين للسيارة وهو انخفاض بسبب إلغاء الجمارك على السيارة بشكل كامل في ظل استيرادها من تركيا حيث تصنع هناك ويطبق عليها نظام إلغاء الجمارك على السيارات التركية الواردة.





أسعار تويوتا





اسعار تويوتا كورولا 2020 الجديدة كالتالي:





اسعار تويوتا مانيوال بيزك: 290,000 جنيه





اسعار تويوتا أوتوماتيك بيزك: 315,000 جنيه





اسعار تويوتا ستاندرد: 350,000 جنيه





اسعار تويوتا فول أوبشن: 400,000 جنيه





اسعار تويوتا هاي لاين: 450,000 جنيه



