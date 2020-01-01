محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأحدث كليباته رايحين نسهر

تصدَّر الفنان محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب اليوم الأربعاء 1 يناير.





من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير.





وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.



