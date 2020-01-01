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فن

محمد رمضان يتصدر يوتيوب بأحدث كليباته رايحين نسهر

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:20 م
محمد رمضان - رايحين
محمد رمضان - رايحين نسهر
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سعيد فراج
تصدَّر الفنان محمد رمضان ترتيب البحث (تريند) على موقع الفيديوهات يوتيوب، ليحتل رقم 1 بين الفيديوهات المطروحة، بأحدث كليباته «رايحين نسهر» وذلك بعد ساعات من طرح الكليب اليوم الأربعاء 1 يناير. 

من ناحية أخرى يستعد الفنان محمد رمضان بمشاركة المطرب المغربى سعد لمجرد، لإحياء حفل غنائي في ليالي مهرجان دبي، يوم 10 يناير.

وفي سياق متصل، يستأنف المخرج محمد سامي، تصوير مسلسله الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان؛ بعد انتهاء إجازة الكريسماس.

ويشارك فى بطولة مسلسل "البرنس" كل من الفنانة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، رحاب الجمل، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين. والمقرر عرضه فى شهر رمضان 2020.
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