مقتدى الصدر يدعو إلى تشكيل مقاومة دولية ضد الانتهاكات الأمريكية

دعا زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، في بيان من 8 نقاط، إلى تشكيل "أفواج مقاومة دولية" مكونة من فصائل عراقية وخارجية، على إثر مقتل قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني في قصف أمريكي بالقرب من مطار بغداد يوم الجمعة الماضي.



وقال الصدر: "أدعو الفصائل العراقية المقاومة بالخصوص والفصائل خارج العراق إلى اجتماع فوري لإعلان عن تشكيل (أفواج المقاومة الدولية)".



وأعرب الصدر عن عدم رضاه إزاء النقاط التي وضعها برلمان بلاده للتصويت على التواجد الأمريكي في البلاد، على خلفية اغتيال سليماني.



وأعرب الصدر عن عدم رضاه إزاء النقاط التي وضعها برلمان بلاده للتصويت على التواجد الأمريكي في البلاد، على خلفية اغتيال سليماني.



واعتبر الصدر أن ما ورد من نقاط يجب التصويت عليها في البرلمان العراقي فيما يخص التواجد الأمريكي في العراق ردا هزيلا لا يفي أمام الانتهاك الأمريكي للسيادة العراقية والتصعيد الإقليمي وإعلانه العداء للدين والمذهب.



وطالب بإلغاء الاتفاقية الأمنية فورا وعدم الالتزام ببنودها المجحفة والمذلة، وإغلاق "سفارة الشر الأمريكية في العراق فورا".



كما دعا إلى غلق القواعد الأمريكية وطردها بصورة مذلة، وتجريم التواصل مع الحكومة الأمريكية والمعاقبة عليه.



وتابع أنه يجب إسناد الجيش العراقي والقوات الأمنية بالمقاومة الوطنية المنضبطة لحماية سيادة العراق وحدوده وسمائه.



ودعا إلى ضرورة حماية السفارات الأخرى في العراق، ومقاطعة المنتجات الأمريكية في العراق.



وقرر مجلس النواب العراقي بجلسته الثامنة والعشرين المنعقد بتاريخ 5/1/2020 من الفصل التشريعي لأول السنة التشريعية الثانية/ الدورة النيابية الرابعة واستنادا إلى الواجب الوطني والرقابي لمجلس النواب كممثل للشعب العراقي بجميع مكوناته، وحرصا على سلامة العراق وسيادته على أراضيه وشعبه ووفقا للصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور، إصدار القرار الآتي:



1. إلزام الحكومة العراقية بإلغاء طلب المساعدة المقدمة إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وذلك لانتهاء العمليات العسكرية والحربية في العراق وتحقق النصر والتحرير.



2. على الحكومة العراقية العمل على إنهاء تواجد أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية ومنعهت من استخدام الأراضي والمياه والأجواء العراقية لأي سبب كان خلال مدة ( )، وتقدم الدول التي تعود إليها تلك القوات تعهدا بعدم استعمال الإقليم العراقي لاستهداف أية دولة أخرى.



على الحكومة العراقية ممثلة بوزير الخارجية التوجه وبنحو عاجل إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وتقديم الشكوى ضد الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ارتكابها لانتهاكات وخروقات خطيرة لسيادة وأمن العراق.



4. قيام الحكومة العراقية بإجراء التحقيقات على أعلى مستوى لمعرفة ملابسات القصف الأمريكي وإعلام مجلس النواب بالنتائج خلال سبعة أيام من تاريخ هذا القرار.



5. ينفذ هذا القرار من تاريخ التصويت عليه.



