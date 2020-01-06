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حوادث

الإعدام لـ3 والمؤبد لـ5 وبراءة 9 في قتل 3 أشخاص بقنا

الإثنين 06/يناير/2020 - 03:58 م
صورة أرشيفية - اعدام
صورة أرشيفية - اعدام
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يوسف رجب
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة ٣ متهمين بالإعدام شنقًا، و ٥ متهمين بالسجن المؤبد وغرامة ٢٠ ألف جنيه، وانقضاء الدعوى لمتهم لوفاته، و براءة ٩ آخرين، في قضية قتل ٣ أشخاص والشروع في قتل آخرين، وإصابة أميني شرطة، في تجدد خلافات الثأرية بين عائلتين بقرية الكرنك، التابعة لمركز أبوتشت.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبد الحافظ، و عضوية المستشارين اسماعيل محمود الفران، وحسني محمد مهاب، وسكرتارية ابو المعارف عبد الشافي، ومحمد وزيري ، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية إلى 30 يونيو 2017، عندما وجهت النيابة العامة بأبوتشت، لـ 18 شخصًا، تهمة قتل كرم فخري صديق، ومنصور أحمد عبدالشافي، و فارس عطية أحمد، و الشروع في قتل خلف الله عبدالباقي أحمد، و أحمد خيري حسن، وإصابة أميني شرطة مسعود كمال حليم، و كرم عبدالرحيم موسى، في تجدد خلافات ثأرية بين عائلتي "الخطبة والجوالين" بسبب خلافات على "طرنش مياه" بقرية الكرنك.

أحيلت القضية برقم ٢٠٥٥٢ لسنة ٢٠١٧ جنايات أبوتشت، وقبدت برقم ٣٩١٣ لسنة ٢٠١٧ كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، التي عاقبت حسام.ع.ع، ومحمد.خ.ع، ومحمود.ع.ع، بالإعدام شنقًا، وعبد الودود.ع.ا، وتامر.ع.ع، ومحمد.ع.ع، وأحمد.ع.ا، وشقيقه خليل، بالسجن المؤبد وتغريمهم ٢٠ ألف جنيه، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد.ع.ا، لوفاته، وبراءة خلف الله.ع.ا، ومحمود.ع.ع، ومنصور.ع.ع، وحمادة.ع.م، وصادق.ع.ص، وعلي.ع.ا، وجمال.ع.و، وعبد العاطي.و.ا، من التهم المنسوبة إليهم.
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