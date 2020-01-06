بتهمة إهانة المرأة.. القومي للمرأة يطلب وقف بث أغنية سالمونيلا لـ تميم يونس

قام المجلس بتقديم شكوى الى إدارة موقع " جوجل " لوقف بث الأغنية المتداولة حاليًا على مواقع التواصل الإجتماعى بعنوان " سالمونيلا " لتميم ، والتى تحمل رسالة تهين المرأة وتنتقص من حقوقها ، وتدعو للتنمر وتعد تحريضًا صارخًا على الاعتداء عليها



مؤكدًا أنها تحتوي على عبارات وألفاظ خارجة على الآداب العامة وتؤسس لجريمة السب والقذف عبر مواقع التواصل الاليكترونى وفقا لقانون العقوبات ، و القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



كما نوة المجلس أن الأغنية تمثل إخلالا جسيمًا بميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى لعام 2017 والذى أصبح ملزمًا لجميع الإعلاميين، وبالتبعية الوسائل الإعلامية منذ هذا التاريخ والذى ينص على احترام الكرامة الانسانية وعدم الاساءة لاى فئة من فئات المجتمع .



وشدد المجلس أيضًا طبقًا لبيانه منذ قليل ، على خطورة مثل هذه المحتويات الإعلامية على المجتمع المصرى الذى يعانى في الآونة الأخيرة من تحديات تتعلق بمواجهة العنف ضد المرأة بأشكاله المتعددة ومنها التحرش ، وعلى الرغم من إعلان صاحب الأغنية أنها جاءت على سبيل السخرية من انماط العنف الموجه ضد المرأة إلا أنها جاءت فى اطار يبرر العنف المسلط ضدها ويعتبر استخفافا وتسطيحًا بواقع خطير وقضية مجتمعية خاصّة أن الأغنية تتناول موضوعا دقيقا تعمل الدولة على مكافحته وهو العنف الموجه ضد المرأة بجميع أشكاله ، كما أن سياسات النشر على المواقع الالكترونية تنص على الالتزام بعدد من القواعد من أهمها "حظر نشر محتوى يحض على الكراهية ويدعم ويبرر ممارسته ضد أفراد المجتمع".