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محافظات

آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد

الإثنين 06/يناير/2020 - 09:00 م
قداس عيد الميلاد
قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط
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إيهاب عمر
ترأس الأنبا يؤانس مطران الأقباط الأرثوذكس بأسيوط قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة رئيس الملائكة بمدينة أسيوط بحضور الآلاف من الأقباط وسط إجراءات أمنية مشددة.

كان الآف الأقباط توافدوا على الكنائس والايبارشيات والاديرة بمختلف مراكز محافظة أسيوط لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

واستعدت الكنائس والايبارشيات لاستقبال آلاف الأقباط للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وحضور القداس، وقامت بنشر فرق الكشافة بمداخل الكنائس، لتسهيل دخول المواطنين وعدم التزاحم أمام أبواب الكنائس.

وفرضت مديرية أمن أسيوط كردونات أمنية بمحيط الكنائس والايبارشيات والأديرة بمختلف مراكز المحافظة، وقامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى الكنائس، وتغيير في الحركة المرورية بمحيط الكنائس بمختلف مراكز محافظة أسيوط.

ونشرت مديرية الأمن أفرادا من الشرطة النسائية على بوابات الكنائس والأديرة والايبارشيات لتفتيش النساء قبل الدخول لحضور قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد مصدر أمني بأسيوط أن المديرية وضعت خطة أمنية للتصدي لأي أعمال تحاول تعكير الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ، مشيرا إلى أنه تم نشر قوات من الشرطة السرية والاشتباه بمختلف مراكز المحافظة، بالإضافة إلى دوريات أمنية تجوب شوارع المحافظة.
آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد
آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد
آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد
آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد
آلاف الأقباط يحضرون قداس عيد الميلاد المجيد في أسيوط .. شاهد
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