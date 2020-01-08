متى تنتهى موجة الصقيع؟.. الأرصاد ترد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى يشهد معدل انخفاض كبيرا فى درجات الحرارة ونشاطا مثيرا للرياح والأتربة.
وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة وحالة عدم الاستقرار وموجة الصقيع قد بدأت من الاثنين الماضى وسوف تستمر حتى يوم الجمعة.
ولفت محمود شاهين، إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا من 3 إلى 4 درجات مئوية لتتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة على شمال البلاد ولكن نشاط الرياح يزيد شعورنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح محمود شاهين، أن الطقس أيضا يشهد اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية ونتيجة لهذا النشاط يرفع الأمواج ل 4 أمتار فى عمق البحر المتوسط.
ونصح شاهين، بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.
وأضاف محمود شاهين، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن انخفاض درجات الحرارة وشدة البرودة وحالة عدم الاستقرار وموجة الصقيع قد بدأت من الاثنين الماضى وسوف تستمر حتى يوم الجمعة.
ولفت محمود شاهين، إلى أن درجات الحرارة تشهد انخفاضا من 3 إلى 4 درجات مئوية لتتراوح ما بين 15 إلى 16 درجة على شمال البلاد ولكن نشاط الرياح يزيد شعورنا أكثر بانخفاض درجات الحرارة.
وأوضح محمود شاهين، أن الطقس أيضا يشهد اضطرابا فى حركة الملاحة البحرية ونتيجة لهذا النشاط يرفع الأمواج ل 4 أمتار فى عمق البحر المتوسط.
ونصح شاهين، بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.