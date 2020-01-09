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فن

محمود العسيلي يدخل تريند يوتيوب بـ تمثيلية

الخميس 09/يناير/2020 - 05:28 م
صدى البلد
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قسم الفن
دخل محمود العسيلي قائمة الأعلى مشاهدة على يوتيوب من خلال فيديو كليب "تمثيلية"، والذي طرحه أمس عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع الفيديوهات.

وحققت الأغنية حتى الآن أكثر من 350 ألف مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية :"وسيناريو قديم محفوظ .. وبطل مهزوم مهزوز وسنين في حياته تفوت .. تمثيلية بنعيشها بقالنا سنين .. قدام الناس عاملين عايشين وإحنا بنموت .. بنمثل وبنكدب على مين ؟ .. بنقاسي وشاغلنا الناس التانيين .. مخرج ديكورات كادرات .. والبطل اللي بيعمل قال عايش دلوقتي أهو مات".

"تمثيلية" كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وعسيلي، وتوزيع الموزع الموسيقي أمير هداية.

يذكر أن محمود العسيلي احتفل مؤخرًا، بعقد قرانه من خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم. ونشر صورا جديدة من حفل عقد قرانه من امنية عبد المنعم والذى اقيم بمدينة الإسكندرية في حفل اقتصر على الأهل والأصدقاء.

وعلق العسيلى على الصور الجديدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام: "تبات و نبات، الفستان الأبيض، إحساسك ايه النهاردة، الليلة واخيرا فرحة، أغاني عملتها من اول ما ابتديت لغاية النهاردة بنتكلم فيها عن العيلة و الاستقرار و الحب و العيال .. كل أغنية فيهم بتتكلم عن موقف جميل وأسلوب حياة كنت باحلم إني أعيشها و فعلا حاولت في تجربتين جواز إني أشوف الحياة اللي أنا باحلم بيها تتحقق على أرض الواقع ولكن للأسف التجربتين منجحوش".

وأضاف "والفشل مش لازم يكون معناه ان حد وحش..لا ..هو بيكون تقصير من الطرفين و بيكون بجد قدر ونصيب..
الفشل عمره ما كان عيب بس الكارثة الحقيقة اللي ناس كتير بتعملها فهي الاستمرار في الفشل و التصميم على التعاسة عشان ظروف خارجية او وهمية مالهاش علاقة بالاتنين اللي عايشين في الدوامة و خلاص بيغرقوا".

واختتم "أنا رفضت أعيش تعيس و هافضل ادور عن السعادة اللي كتبتها في الأغاني بتاعتي و باتمنى من ربنا سبحانه و تعالى إني أكون لقيتها فعلا و تكون التالتة التابتة".
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