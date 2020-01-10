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أخبار البلد

الأرصاد: طقس السبت شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.. وكاترين تحت الصفر

الجمعة 10/يناير/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا السبت، طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد وتتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، والفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على السواحل الجنوبية للبحر الأحمر.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى

القاهرة 08 17
شبين الكوم 07 16
طنطا 07 16
دمنهور 09 17
الإسكندرية 11 18
بلطيم 10 18
مطروح 10 16
السلوم 08 15
سيوة 03 15
بورسعيد 10 17
دمياط 10 17
الزقازيق 09 18
الاسماعيلية 07 19
السويس 11 17
العريش 08 18
رفح 07 17
رأس سدر 12 17
نخل 03 16
نويبع 11 18
طابا 08 15
كاترين 01- 11
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 20
الغردقة 10 21
مرسى علم 11 20
الفيوم 08 17
بنى سويف 08 17
المنيا 07 17
أسيوط 04 17
سوهاج 05 18
قنا 05 18
الأقصر 07 19
أسوان 08 21
أبوسمبل 06 18
الوادى الجديد 06 20
شلاتين 14 21
ابو رماد 14 20
حلايب 16 18
رأس حدربة 16 19
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