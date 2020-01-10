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حوادث

مرور الجيزة: نشر خدمات وسيارات شفط المياه تزامنا مع تحذيرات الأرصاد

الجمعة 10/يناير/2020 - 07:07 ص
نشر خدمات وسيارات
نشر خدمات وسيارات شفط المياه تزامنا مع تحذيرات الأرصاد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
تجرى غرفة عمليات مرور الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، مراقبة لحظية للطرق والميادين في الشارع الجيزاوي للتدخل في حالات الطوارئ، تزامنا مع تحذيرات هيئة الأرصاد.

ووجه اللواء محمود عبد الرازق مدير إدارة مرور الجيزة الخدمات المرورية المتمركزة في كافة الشوارع باليقظة التامة والتدخل فى حالات الطواريء.

فيما تم التنسيق مع المحافظة على نشر سيارات شفط المياه خاصة بمطالع الكباري لسحب تجمعات المياه.

وتتولى إدارات المرور القيام بعملية ربط فيما بينها لمتابعة الأحداث والمستجدات وتوفير الدعم لكل إدارة.

كما تقوم غرفة مرور الجيزة بعملية ربط مع غرفة مرور القاهرة ويربط بينهما المرور المركزي علاوة علي التنسيق مع الأجهزة الإدارية بكل محافظة.
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