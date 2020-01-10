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الأرصاد تزف بشرى للمواطنين عن طقس غدا السبت.. فيديو

الجمعة 10/يناير/2020 - 09:36 ص
الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
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شيرين عادل
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس الحالى ودرجات الحرارة اليوم، الجمعة، لا يزال فى حالة عدم الاستقرار.

وكشف محمود شاهين، في مداخلة هاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر، والمذاع عبر فضائية مصر الأولى، اليوم الجمعة، عن انتهاء حالة عدم الاستقرار فى درجات الحرارة غدا السبت والتى كانت تتلخص فى نشاط مكثف للرياح على أغلب محافظات مدن ومحافظات الجمهورية. 

ولفت محمود شاهين، إلى أن تزايد كميات السحب المتزايدة فى سماء القاهرة ستزيد من فرص سقوط بعض الأمطار على مناطق متفرقة بالقاهرة ومحافظات الوجه البحرى والصعيد. 

وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـاستمرار النشاط المكثف للرياح على أغلب محافظات الجمهورية مع توقف موجة الرمال والأتربة المصاحبة للرياح.. 

وأوضح محمود شاهين أن سرعة هدوء الرياح وتحسن الأحوال الجوية من المتوقع أن يهدأ بداية من يوم السبت القادم والاستعداد للأسبوع من الاستقرار بالأحوال الجوية.

ونصح بتوخى الحذر خلال القيادة على الطرق خلال فترة تكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر، مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة على مدار اليوم.

 

 

 

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