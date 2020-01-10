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أخبار البلد

حالة الطقس خلال 72 ساعة.. الأرصاد: شبورة كثيفة ورياح وبرودة تصل لحد الصقيع

الجمعة 10/يناير/2020 - 11:44 ص
الطقس شديد البرودة
الطقس شديد البرودة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على كافة المحافظات مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكرة.

طقس غدا السبت

حالة الطقس مائلة للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.

طقس يوم الأحد
مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح خفيفة إلى معتدلة.

طقس يوم الاثنين
شبورة مائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة أحيانا وطقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء نهار شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء وشمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شرق البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط

درجات الحرارة
وتتراوح درجات الحرارة المتوقعة، خلال الـ 72 ساعة القادمة، على القاهرة الكبرى تتراوح ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 10 لـ 8 درجات، وعلى الوجه البحري تكون ما بين 16 لـ 18 للعظمى والصغرى ما بين 8 لـ 10 درجات، وعلى السواحل الشمالية الغربية بين 17 إلى 16 للعظمى والصغرى من 10 إلى 11 درجة، وعلى السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء تكون العظمى بين 18 إلى 15 والصغرى 9 درجات، وعلى جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى بين 118 والصغرى 9، وعلى شمال الصعيد تتراوح العظمى بين 16 لـ 18 والصغرى بين 8 لـ 9، وعلى جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تتراوح ما بين 17 لـ 20 للعظمى والصغرى تتراوح ما بين 10 لـ 8 درجات.
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