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رياضة

فرج عامر: حزنت لقرار التوأم بالرحيل.. فيديو

الأربعاء 15/يناير/2020 - 12:38 ص
فرج عامر
فرج عامر
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محمد رشاد
قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة السكندري، إنه حزن بشدة لقرار التوأم، حسام وإبراهيم حسن، بالرحيل عن ناديه خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف فرج عامر، خلال برنامج «الماتش»، الذى يقدّمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، إن التوأم حسام وإبراهيم حسن، قامة كبيرة جدًا على المستوى التدريبي، بجانبهم التزامهما وروحهما العالية، وهو ما جعله حزيناً بعد قرارهما بالرحيل.

وأوضح فرج عامر أنه سعيد بالمستوى الذى يقدّمه فريقه هذا الموسم، مشيرًا إلى أن التحكيم لعب دورًا كبيرًا فى سوء نتائج سموحة.

وأكد فرج عامر، ثقته فى المدرب الجديد، حمادة صدقي، والذي سبق له العمل بصفوف سموحة، مشددًا على أن الفريق سيشهد طفرة كبيرة فى مستواه بالفترة المقبلة.
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