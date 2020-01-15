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أخبار العالم

المجلس السيادي في السودان يكشف حقيقة اقتحام مقر سجن البشير

الأربعاء 15/يناير/2020 - 04:40 م
الفريق عبد الفتاح
الفريق عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان
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شيماء مصطفى
نفى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، وجود أسلحة خارج سلطة الدولة، مشيرًا إلى معرفة مصدر الأسلحة وسيتم محاسبة الجهة المُتورطة في إخفائها.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال البرهان إنه لم يتم رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، الذي أودع فيه الرئيس المعزول عمر البشير.

وأضاف: "نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول للانتخابات"، مؤكدًا أنه تمت دعوة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات للانضمام للجيش.

وكان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، أمس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.

وأغلقت السلطات الأمنية السودانية، أمس، المجال الجوي لمطار الخرطوم، ومنعت إقلاع أو هبوط أي طائرة، وذلك عقب إطلاق كثيف للنيران بجهاز المخابرات السوداني بمنطقتي كافوري والرياض القريب من المطار، أدى إلى سقوط رصاص على مدرج الطائرات.
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