المجلس السيادي في السودان يكشف حقيقة اقتحام مقر سجن البشير

نفى الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، وجود أسلحة خارج سلطة الدولة، مشيرًا إلى معرفة مصدر الأسلحة وسيتم محاسبة الجهة المُتورطة في إخفائها.





ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، قال البرهان إنه لم يتم رصد محاولة لاقتحام سجن كوبر، الذي أودع فيه الرئيس المعزول عمر البشير.





وأضاف: "نريد المحافظة على الفترة الانتقالية إلى حين الوصول للانتخابات"، مؤكدًا أنه تمت دعوة هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات للانضمام للجيش.





وكان جهاز المخابرات العامة السوداني قد أفاد بأن إطلاق النار الذي وقع في العاصمة الخرطوم، أمس، قامت به مجموعة من منتسبي «هيئة العمليات» التابعة للجهاز اعتراضًا على مكافأة ما بعد الخدمة.



