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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| صاحبة السعادة لـ تامر عاشور: نكدت على الناس كلها ورحت أتجوزت.. وتحذير من استغلال اسم العندليب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
قسم التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا ودوليًا، ونستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:
 

كان هبل على الفاضي.. تامر عاشور يكشف سبب خلافه مع عمرو مصطفى

كشف المطرب تامر عاشور عن كواليس الخلاف بينه وبين الملحن والمطرب عمرو مصطفى.

قال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “DMC” : "كان فيه خلاف بيني وبين عمرو مصطفى.. ولما عرفت الأزمة الصحية اللي مر بيها رحت سلمت عليه وقعدنا نتريق على اللي كنا بنعمله ونرد على بعض وكله كان هبل وشحنات على الفاضي".

المدعي العام لولاية كاليفورنيا يتوعد ترامب.. ويطالب المحكمة بإلغاء قراره بشأن الحرس الوطني

أكد المدعي العام لولاية كاليفورنيا، أن إضفاء طابع فيدرالي على قوات الحرس الوطني في لوس أنجلوس كان غير قانوني، وأننا سنقاضي الرئيس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تامر عاشور: أنا رجل شرقي بحت وفي حاجات مش أوبن مايند خالص

قال المطرب تامر عاشور، :أنا رجل شرقي بحت وفي حاجات مش أوبن مايند خالص، وأنا ملتزم بالمواعيد جدا، اتفقت مع نانسي نور الخروج والرجوع يكون بمواعيد في الشتاء الساعة 12، وفي الصيف الساعة 1، ولكن بشرط يكون في محيط البيت في التجمع.

جحيم لوس أنجلوس.. الشرطة الأمريكية تطلق الرصاص على مراسلة تليفزيونية

وقعت "لورين توماسي" مراسلة قناة “9News” في مرمى النيران عندما أطلقت شرطة لوس أنجلوس الرصاص المطاطي على المتظاهرين. وأصيبت المراسلة برصاصة مطاطية في ساقها أثناء تغطيتها للأحداث في لوس أنجلوس وسط المتظاهرين.

صاحبة السعادة لـ تامر عاشور: نكدت على الناس كلها ورحت أتجوزت

داعبت الإعلامية إسعاد يونس ضيفها تامر عاشور، قائلة : "أنا عرفت انك أتجوزت.. نكدت على الناس كلها ورحت أتجوزت.. لازم نعرف إيه اللي حصل".

الحزب الجمهوري: كاليفورنيا خارج السيطرة تمامًا وتعاني من المهاجرين غير الشرعيين

أكدت جينجر تشابمان، عضوة الحزب الجمهوري الأمريكي، أن الوضع في كاليفورنيا يعكس حالة الانحدار التي تشهدها الولاية منذ عقدين، متهمة مسؤوليها بإنفاق عشرات المليارات من الدولارات في مجالات غير مجدية، على حساب الأولويات الأساسية.

بسبب العرض المرتقب للعندليب.. تحذيرات من استغلال اسم عبد الحليم حافظ

شهدت الساعات الماضية خلاف بين عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، والجهة المنظمة فعاليات لمهرجان "موازين"، وذلك بسب لعرض الغنائي المرتقب بتقنية الهولوجرام للعندليب، الذي ينظم في المغرب.

الطاقة الذرية: ما أعلنته إيران بشأن النووي الإسرائيلي منشأة بحثية نقوم بتفتيشها

قال مدير وكالة الطاقة الذرية، إنه لم يتلق أي بلاغ رسمي عن المعلومات التي أعلنت إيران الحصول عليها بشأن البرنامج النووي الإسرائيلي، أنه يبدو أن ما أعلنته إيران يشير إلى مركز سوريك وهو منشأة بحثية نقوم بتفتيشها.

البيراوي: التعرض الإسرائـ.يلي للسفينة مادلين يمثل اعتداء مباشرًا على القانون الدولي

قال زاهر البيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر حصار غزة، إن إسرائيل كعادتها تضرب بالقوانين عرض الحائط ولا تعترف بشرعية التحركات الحقوقية، وتعتمد في تماديها على دعم أمريكي وغربي مفضوح.

اقتصادي يكشف مفاجأة بخصوص سوق العملات الرقمية 

كشف أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، عن مستقبل سوق العملات الرقمية والمشفرة ،وأنه يتوقع  أن تشهد العملات المشفّرة موجات صعود إضافية في حال استمرت الولايات المتحدة في تخفيف القيود التنظيمية وتبني نهج أكثر انفتاحًا، خصوصًا إذا ما باتت جزءًا من الاستراتيجية السياسية للإدارة الأمريكية.

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