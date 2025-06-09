اقتصادي يكشف مفاجأة بخصوص سوق العملات الرقمية و المشفرة

كشف أحمد معطي، الخبير في أسواق المال، عن مستقبل سوق العملات الرقمية والمشفرة.

وقال معطي، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يتوقع أن تشهد العملات المشفّرة موجات صعود إضافية في حال استمرت الولايات المتحدة في تخفيف القيود التنظيمية وتبني نهج أكثر انفتاحًا، خصوصًا إذا ما باتت جزءًا من الاستراتيجية السياسية للإدارة الأمريكية.

وأشار الخبير في أسواق المال، إلى أن البيتكوين ارتفعت بنسبة 2% مسجلة 105,000.41 دولار، بدعم من تحسّن البيئة التنظيمية في الولايات المتحدة.

وتابع أن هناك توقعات بأن يستخدم ترامب العملة الرقمية ضمن أدواته السياسية لدعم الدولار وتقوية موقفه الاقتصادي.

الذهب والبيتكوين

وتحدث عن الفترة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدا أن الذهب والبيتكوين على مشارف صعود سياسي، وفترة الرئيس الأمريكي ترامب قد تشهد موجة تقلبات اقتصادية كبرى.

وأكد أن أسعار الذهب تراجعت بشكل طفيف خلال الأسبوع الجاري مع ارتفاع الدولار، إلا أنه يتوقع أن تعود أسعار المعدن النفيس للارتفاع خلال الفترة المقبلة.

أوضح الخبير في أسواق المال، أن الذهب لطالما كان ملاذًا آمنًا في فترات التوتر السياسي والاقتصادي.

ولفت إلى أن أزمات محتملة على مستوى الداخل الأمريكي وخارجه قد تدفع المستثمرين نحو شراء الذهب، ما قد يعزز أسعاره مجددًا بعد التصحيح الحالي.