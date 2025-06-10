كان هبل على الفاضي.. تامر عاشور يكشف سبب خلافه مع عمرو مصطفى

كشف المطرب تامر عاشور عن كواليس الخلاف بينه وبين الملحن والمطرب عمرو مصطفى.

قال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “DMC” : "كان فيه خلاف بيني وبين عمرو مصطفى.. ولما عرفت الأزمة الصحية اللي مر بيها رحت سلمت عليه وقعدنا نتريق على اللي كنا بنعمله ونرد على بعض وكله كان هبل وشحنات على الفاضي".

عمرو مصطفى الكل يعرفه أنه طيب وملحن مميز

وأضاف تامر عاشور: عمرو مصطفى الكل يعرفه أنه طيب وقلبه أبيض وهو موهوب في اللحن ومميز، ونفسي نرجع نشتغل مع بعض، خاصة أننا عملنا أغنيتين كسروا الدنيا، هم، "الرك على النية"و"انطق بقى المستخبي بان".

كواليس ألبوم "أيام"

تحدث المطرب تامر عاشور، عن كواليس ألبوم "أيام"، قائلا : "كنت مستغرب الأسم في الأول وكل اللي حواليا كانوا مستغربين برضه".

وقال “عاشور” أن لديه بنتان الأولى أيام والأخيرة سيليا، موضحا أنه أهدى أغنية "أيام" لبنته الأولى، والآن يجهز أغنية لـ "سيليا" ليقدمها لها في عيد ميلادها في شهر يوليو المقبل.

وتابع تامر عاشور : "مكن أخد أغنية من عمرو دياب .. يا سيليا وكل ما ليا حياة قلبي ونور عيني جمال الدنيا في عنيا"، مؤكدا أن أيام هي المسئولة عن أختها الصغيرة سيليا وترعاها.

نانسي دايما بتوفرلي الوقت

كشف المطرب تامر عاشور، عن حياته الشخصية وعلاقته بالإعلامية نانسي نور، موضحا أن نانسي هي شخصيتها سهلة التفاهم ومرنة في التعامل ولينة في الكلام، ولما بتزعل بتكوم لذيذة جدا، وده اللي قربني منها أكتر.

وقال “عاشور”: "نانسي دايما بتوفرلي الوقت اللي بكون فيه مع أهلي وأصحابي، رغم انها شخصية قوية لكنها متفهمة جدا".



