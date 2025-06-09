تامر عاشور عن نانسي نور: شخصيتها سهلة ومرنة رغم أنها قوية

كشف المطرب تامر عاشور، عن حياته الشخصية وعلاقته بالإعلامية نانسي نور، موضحا أن نانسي هي شخصيتها سهلة التفاهم ومرنة في التعامل ولينة في الكلام، ولما بتزعل بتكوم لذيذة جدا، وده اللي قربني منها أكتر.

وقال "عاشور" خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج "صاحبة السعادة" على قناة “DMC”: "نانسي دايما بتوفرلي الوقت اللي بكون فيه مع أهلي وأصحابي، رغم انها شخصية قوية لكنها متفهمة جدا".

نكدت على الناس كلها ورحت أتجوزت

داعبت الإعلامية إسعاد يونس ضيفها تامر عاشور، قائلة : "أنا عرفت انك أتجوزت.. نكدت على الناس كلها ورحت أتجوزت.. لازم نعرف إيه اللي حصل".

ورد تامر عاشور على "صاحبة السعادة" ضاحكا: "النكد.. لازم ده أساس الشغل.. مش بحب النكد والدموع وبهزر طول الوقت.

وقال تامر عاشور: "أنا ونانسي نور كنا مخبيين جوازنا وهي حافظت على السر رغم إنها طلعت معاكي في البرنامج بعد الزواج".