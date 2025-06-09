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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عاشور: هيجيلى موجوع نقلة وخرجتني من إطار الأغاني الهادية

تامر عاشور
تامر عاشور
عبد الخالق صلاح

قال النجم تامر عاشور، أن أغنية  "هيجيلى موجوع" لاقت انتشار واسعا حتى ان الشارع السعودي يحفظها، ان الاغنية ارتبطت في ازهان الناس بعد انتشار الكومكسات عليها على السوشيال ميديا.

وأضاف تامر عاشور خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أن الأغنية كانت بالنسبة لى نقلة وخرجتنى من إطار الأغانى الهادية وجعلت الرتم الموسيقى عندى أعلى أكتر، وده بسبب بساطة اللحن والكلام والتوزيع".

تامر عاشور: أنا أو أبويا بند.بح في البيت كل عيد وبعدها لازم نفطر كبدة
 

كشف النجم تامر عاشور عن عاداته الثابتة في أول أيام عيد الأضحى، قائلاً: "إحنا بندبح في البيت.. يا أنا يا أبويا. 

وبعدها لازم نفطر كبدة، دي عادة ما بتتغيرش أبداً." وأكد أن هذه الطقوس جزء لا يتجزأ من أجواء العيد في منزله، حيث تسود روح العائلة والتقاليد.

وقفة العيد على طريقة عاشور: بلايستيشن وسهر للصبح

عن ليلة الوقفة، قال عاشور خلال برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس : “بسهر مع صحابي للصبح، نلعب بلايستيشن، وألعاب ورق، وأي حاجة فيها رياضة.. المهم نفضل سهرانين ومبسوطين.”

هيجيلى موجوع النجم تامر عاشور الشارع السعودي إسعاد يونس

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