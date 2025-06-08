تامر عاشور يكشف عن طقوس العيد: محبش الصلصة مع الفتة

كشف النجم تامر عاشور عن طريقة تناوله للفتة خلال عيد الأضحى، قائلاً: "أنا محبش أكل صلصة مع الفتة، بحبها بسيطة وبطريقتي الخاصة"،

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة مع اسعاد يونس أنه يوازن ذلك بممارسة الرياضة التي يحبها كثيرًا، قائلاً: "عشان أضيع ده، بمارس رياضة وأنا بحب الرياضة".

"طريق الملك" و"هيجيلي موجوع"

وتحدث عاشور عن أغنيته "هيجيلي موجوع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، مشيرًا إلى أن ارتباط الأغنية بطريق الملك في جدة كان مفاجئًا بالنسبة له: "أنا مكنتش متوقع إن ده يحصل، بس الأغنية فعلاً خدت طريقها لوحدها.

ألبوم "ياه" ونجاحات مستمرة

وتألق تامر عاشور مؤخرًا بألبومه "ياه"، الذي طرحه عبر "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية، وحقق رواجًا واسعًا بفضل تنوع أغانيه وتعاونه مع نخبة من الشعراء والملحنين. ويضم الألبوم 12 أغنية منها: "الله يحنن"، "حبك رزق"، "دراما"، و"مش بعرف أنام".

وشارك عاشور مؤخرًا في حفل ناجح بمدينة الشيخ زايد ضمن فعاليات مشروع "ليالي مصر"، بتنظيم شركة "تذكرتي"، ويستعد لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الثلاثاء 24 يونيو ضمن مهرجان موازين، حيث يُنتظر أن يقدم مجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية، إلى جانب أعماله من ألبوم "ياه".

وتُعرض الحلقة الخاصة مع تامر عاشور في برنامج "صاحبة السعادة" يومي الأحد والاثنين خلال عيد الأضحى المبارك في تمام العاشرة مساءً على شاشة dmc، حيث يشارك الجمهور لحظات من مشواره الفني وأسرار لم تُروَ من قبل.