تامر عاشور: عشت طول حياتي في الحلمية ولازم يكون ليا لفة هناك كل عيد

كشف النجم تامر عاشور عن عاداته الخاصة في ليلة وقفة عيد الأضحى، قائلاً:"بسهر مع صحابي للصبح، نلعب بلايستيشن، وألعاب ورق، وأي حاجة فيها رياضة.. المهم نفضل سهرانين ومبسوطين."

وأوضح خلال لقاء مع الاعلامية اسعاد يونس أنه يحرص كل عام على قضاء تلك الليلة في جو من الألفة والمرح، بعيدًا عن أجواء العمل والضغوط.

الحلمية.. موطن الذكريات وطبق "بابا عبده" المفضل

وأكد عاشور على ارتباطه القوي بحي الحلمية، قائلاً:"أنا عشت طول حياتي هناك، ولازم يكون ليا لفة في الحلمية كل عيد.

وبحب أروح أكل عند بابا عبده، ده من طقوس العيد اللي ماينفعش أعديها."



الذبح في البيت وكبدة أول يوم العيد

عن طقوس أول أيام العيد، قال عاشور:"إحنا بندبح في البيت.. يا أنا يا أبويا. وبعدها لازم نفطر كبدة، دي عادة ما بتتغيرش."

"ياه".. ألبوم يحصد النجاح

واصل تامر عاشور تألقه الغنائي مؤخرًا بإصدار ألبومه الجديد "ياه"، الذي ضم 12 أغنية متنوعة، تعاون فيها مع أبرز الشعراء والملحنين. ومن أشهر الأغاني:

"الله يحنن"

"حبك رزق"

"دراما"

"مش بعرف أنام"

الألبوم حقق انتشارًا كبيرًا منذ طرحه على "يوتيوب" والمنصات الرقمية.

حفلات الصيف.. من مصر إلى المغرب

أحيا عاشور مؤخرًا حفلًا ناجحًا في مدينة الشيخ زايد ضمن مشروع "ليالي مصر" بتنظيم شركة "تذكرتي".

كما يستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في مهرجان موازين بالمغرب يوم الثلاثاء 24 يونيو، حيث يُنتظر أن يقدم باقة من أشهر أغنياته وسط جمهور عربي كبير.

"صاحبة السعادة": لقاء العيد مع نجم الإحساس

تُعرض حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة" مع تامر عاشور يومي الأحد والإثنين خلال عيد الأضحى المبارك على قناة dmc الساعة 10 مساءً، وتتناول محطات مهمة في حياته الفنية والشخصية، وسط أجواء مليئة بالمشاعر والمفاجآت.