تامر عاشور: كنت برتبك لما بغني قدام الرئيس السيسي

كشف النجم تامر عاشور، عن سبب لعبة"البينج بونج" ببدلة بيضاء فى احتفالية عيد الأضحى المبارك التى حضرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "كنت بغنى فى حفلة العيد اللى حضرها الرئيس وبعدها لعبت بينج بونج مع الأطفال بالبدلة اللى قدمت بيها الحفل".

وأضاف تامر عاشور خلال استضافته فى برنامج "صاحبة السعادة" الذى تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على شاشة dmc، أن هذه المرة هى الرابعة التى أغنى فيها أمام الرئيس، كنت لما بشوفه بكون مرتبك، لكن حاليا بلاقيه هو اللى بيهدينى ولما بدخل على المسرح قدامه بطمن".

تامر عاشور يكشف عن طقوس العيد: محبش الصلصة مع الفتة



كشف النجم تامر عاشور عن طريقة تناوله للفتة خلال عيد الأضحى، قائلاً: "أنا محبش أكل صلصة مع الفتة، بحبها بسيطة وبطريقتي الخاصة"،

وأضاف خلال برنامج "صاحبة السعادة مع اسعاد يونس أنه يوازن ذلك بممارسة الرياضة التي يحبها كثيرًا، قائلاً: "عشان أضيع ده، بمارس رياضة وأنا بحب الرياضة".