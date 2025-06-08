تامر عاشور: أول مرة غنيت قدام الرئيس السيسي كنت مرعوب بس ملامحه بتطمن

كشف النجم تامر عاشور عن كواليس مشاركته في الحفلات الرسمية التي يُحييها بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الأمر ليس سهلًا على الإطلاق ويحتاج إلى استعداد خاص.

وقال خلال لقاء مع الاعلامية اسعاد يونس :"التحضير لحفلات بحضور السيد الرئيس بيكون صعب جدًا.. في بروفات كتير جدًا، وتركيز في كل تفصيلة."

الرهبة الأولى.. والطمأنينة في ملامح الرئيس

وعن شعوره أول مرة وقف فيها على المسرح أمام الرئيس، قال عاشور:"أكيد في رهبة أول مرة.. لكن لما بشوف ملامح الرئيس بحس بالطمأنينة، ملامحه بتطمنّي فعلًا."

الاحتفال مع أسر الشهداء له طعم مختلف

وتحدث عاشور عن مشاركته في الاحتفالات التي تُقام بحضور أسر الشهداء، قائلًا:"الاحتفال مع أسر الشهداء ليه طعم تاني.. بتحس إنك مش بس بتغني، لكن بتوصل رسالة حب وتقدير حقيقية لناس قدموا أغلى حاجة في حياتهم."