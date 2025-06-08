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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تامر عاشور: أنا أو أبويا بند.بح في البيت كل عيد وبعدها لازم نفطر كبدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشف النجم تامر عاشور عن عاداته الثابتة في أول أيام عيد الأضحى، قائلاً: "إحنا بندبح في البيت.. يا أنا يا أبويا. 

وبعدها لازم نفطر كبدة، دي عادة ما بتتغيرش أبداً." وأكد أن هذه الطقوس جزء لا يتجزأ من أجواء العيد في منزله، حيث تسود روح العائلة والتقاليد.

وقفة العيد على طريقة عاشور: بلايستيشن وسهر للصبح

عن ليلة الوقفة، قال عاشور خلال برنامج صاحبة السعادة مع الإعلامية اسعاد يونس : “بسهر مع صحابي للصبح، نلعب بلايستيشن، وألعاب ورق، وأي حاجة فيها رياضة.. المهم نفضل سهرانين ومبسوطين.”

الحلمية في القلب.. و"بابا عبده" طبق العيد المفضل

أعرب عاشور عن حبه الشديد لحى الحلمية، موضحًا: "أنا عشت طول حياتي هناك، ولازم يكون ليا لفة في الحلمية كل عيد مضيفاً: "بحب أروح آكل عند بابا عبده

الحنين للأماكن القديمة جزء أساسي من احتفالات عاشور، التي تجمع بين الذكريات والروائح الأصيلة.

ألبوم "ياه": استمرار التألق الفني

واصل عاشور تألقه مؤخرًا بإصدار ألبومه الجديد "ياه"، الذي ضم 12 أغنية تعاون فيها مع نخبة من الشعراء والملحنين، منها:"الله يحنن"، "حبك رزق"، "دراما"، و"مش بعرف أنام".
وقد حقق الألبوم انتشارًا واسعًا عبر "يوتيوب" والمنصات الرقمية، ليؤكد مكانة عاشور كأحد أبرز نجوم الغناء الرومانسي في العالم العربي.

أحيا عاشور مؤخرًا حفلًا مميزًا في مدينة الشيخ زايد ضمن فعاليات "ليالي مصر" بتنظيم شركة "تذكرتي"، ويستعد لإحياء حفل كبير يوم الثلاثاء 24 يونيو ضمن مهرجان موازين بالمغرب، حيث يقدم مجموعة من أنجح أغنياته أمام جمهور واسع من محبي الطرب.

"صاحبة السعادة": تامر عاشور ضيف العيد على dmc

يحل تامر عاشور ضيفًا على الإعلامية إسعاد يونس في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، تُعرض يومي الأحد والإثنين خلال عيد الأضحى الساعة 10 مساءً على قناة dmc. وتتضمن الحلقة كواليس فنية وذكريات شخصية تُعرض لأول مرة، في أجواء مفعمة بالإحساس والمفاجآت.

النجم تامر عاشور عيد الأضحى صاحبة السعادة

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