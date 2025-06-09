تامر عاشور: أغرب حاجة شوفتها على طريق الملك في جدة بسبب هيجيلي موجوع

تحدث المطرب تامر عاشور عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيته "هيجيلي موجوع"، مؤكدًا أن ارتباطها بمكان شهير كـ"طريق الملك" في جدة لم يكن متوقعًا على الإطلاق.

وقال خلال لقاء مع الإعلامية اسعاد يونس: "أنا مكنتش متوقع إن ده يحصل، بس الأغنية فعلاً خدت طريقها لوحدها".

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منصة شعبية على الكوبري: "الطريق باسمي

روى عاشور موقفًا طريفًا من الواقع، قائلًا: "أغرب حاجة قابلتها إني شوفت ناس بتسمع هيجيلي موجوع وهما على كوبري طريق الملك في جدة، الموضوع مضحك، حسيت إن الكوبري بقى باسمي رسمي".

وأضاف عاشور مازحًا: اتفرجت على فيديو لشاب كان يتناول وجبة فاخرة في أول القبض، ثم عاد بعد ذلك للفول، ليجد نفسه يُغني تلقائيًا “هيجيلي موجوع” بعد ما خلّص الأكل الحلو ورجع للفول.